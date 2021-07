Il Garante della Privacy e Torino Wireless insieme per la protezione dei dati

Sensibilizzare tutti gli attori della vita economica e sociale sui temi della privacy, realizzare progetti di educazione digitale che possano servire come momento di confronto con il mondo della ricerca, dell’università, delle amministrazioni locali e delle Imprese, questo le finalità del Protocollo d’intesa siglato tra il Garante per la protezione dei dati personali e Torino Wireless, fondazione impegnata da 20 anni in attività di studio, ricerca e formazione sulle nuove tecnologie e i processi di innovazione, a favore di imprese, istituzioni e terzo settore.

L’accordo prevede una serie di azioni strategiche: la progettazione di forme di cooperazione per valorizzare le esperienze dell’Autorità e della Fondazione; l’organizzazione di iniziative di formazione e informazione finalizzate all’educazione digitale; la promozione di attività che favoriscano la compliance in ambito privacy, come ad esempio l’adozione di codici di condotta; il confronto con il mondo della ricerca sui temi della cybersecurity, dell’intelligenza artificiale dell’internet delle cose e delle comunità intelligenti. Il protocollo avrà durata triennale, le modalità di attuazione delle attività di cooperazione verranno definite attraverso successivi accordi operativi.