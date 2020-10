Il Governo intende velocizzare la ricostruzione post sisma

Prefetto dell’Aquila, Sindaci dei Comuni del Cratere, presidente della Regione Abruzzo, titolari degli Uffici ricostruzione e rappresentanti parlamentari territoriali. Tutti riuniti in una videoconferenza voluta dal premier Conte per un confronto sulle ultime misure adottate per semplificare e rendere più veloce il completamento della ricostruzione post terremoto 2009.

Il prefetto Torraco ha evidenziato come la ricostruzione privata post sisma abbia avuto una evoluzione sicuramente diversa da quella pubblica. Quest’ultima, infatti, presenta ancora evidenti ritardi nell’esecuzione dei lavori, pur nella consapevolezza dell’entità del patrimonio artistico di una città che rappresenta il quinto Comune italiano per concentrazione numerica di opere d’arte. Al Presidente del Consiglio, il prefetto ha assicurato l’assunzione di ogni impegno per l’attuazione delle determinazioni che il Governo intenderà adottare in favore della provincia aquilana.

Fonte: Ministero dell’interno