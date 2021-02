Il “Grand Innovation Tour” della Regione Lazio

Una “startup competition” per rilanciare il settore turistico culturale con in palio servizi specialistici per lo sviluppo delle idee progettuali del valore di 12mila euro L’iniziativa, organizzata da Lazio Innova attraverso il programma SIZE (Social Innovation Zagarolo Enterpreneurship) dello Spazio Attivo LOIC Zagarolo, è collegata al progetto europeo CAST (Creative Accelerators for Sustainable Tourism), con l’obiettivo di rilanciare il turismo e la cultura sul territorio regionale.

Il termine grand tour fu coniato dallo scrittore di viaggi Richard Lassels che definì così la sua esperienza turistica nella guida “Viaggio in Italia”, pubblicata per la prima volta a Parigi nel 1670: da allora vennero così chiamati tutti i viaggi organizzati per entrare in contatto con i diversi aspetti culturali e sociali di un paese.

Il turismo è uno dei settori maggiormente colpiti dalla crisi della pandemia e ha subito una frenata in tutto il mondo, a fronte di questo scenario, la Regione Lazio ha definito nel Piano turistico 2020-2022, un nuovo modello che punti su prodotti turistici innovativi e su una crescita equilibrata del territorio. In questo contesto la sinergia tra Grand Innovation Tour e il progetto CAST rafforza la connessione tra turismo, comunità e innovazione digitale per valorizzare luoghi e patrimoni culturali non sempre “attrattivi” per il moderno “viaggiatore”. “Grand Innovation Tour” è rivolto a Startup (anche non iscritte alla sezione speciale Registro startup innovative), Spinoff di dipartimenti e istituti di università e centri di ricerca e a Team informali composti da almeno tre persone fisiche, maggiorenni, in possesso almeno di un diploma di maturità. I migliori progetti selezionati riceveranno 3 premi in servizi specialistici, ad esempio, project management, digital marketing, business and innovation development, equivalenti a un valore di 12mila euro. Per partecipare c’è tempo fino alle h.18 del 12 marzo 2021 compilando il form on line.

Fonte: Regione Lazio