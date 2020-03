Il lavoro agile in regime di emergenza: tra necessità e opportunità. Webinar IFEL

L’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale (IFEL) ha organizzato per giovedì 12 marzo dalle ore 12:00 alle 13:30 un webinar di estrema attualità in cui si analizzerà l’attuale quadro normativo del lavoro agile nella PA alla luce delle misure adottate dal Governo per fronteggiare l’emergenza, anche attraverso la condivisione delle esperienze dei Comuni di Bologna e Milano.

QUI LA PAGINA DI ISCRIZIONE

Tra le misure emergenziali adottate per contenere il contagio da Covid-19 assume particolare rilievo l’incentivazione al ricorso a modalità di lavoro agile, tanto per i lavoratori privati che per i dipendenti delle PPAA. Questa soluzione organizzativa si pone a seconda dei casi come necessaria (lavoratori oggettivamente impossibilitati a rendere la propria prestazione lavorativa in sede) o opportuna come misura di contenimento del rischio. Si tratta peraltro di strumenti che si innestano sulla disciplina del lavoro agile nella PA del 2015, sulla base della quale molti Comuni hanno già attuato una fase di sperimentazione improntata all’innovazione organizzativa.

Nel corso del webinar, dopo un inquadramento normativo del tema, saranno presentate le esperienze di due Comuni, Milano e Bologna, che già da diversi anni adottano tale modalità di lavoro, nella convinzione che, al di là di una situazione di emergenza che ha fortemente incentivato il ricorso al lavoro agile, lo smart working resta un importante strumento, non solo di innovazione organizzativa, ma anche trasformazione delle città e di miglioramento della qualità della vita di tutta la popolazione.



PROGRAMMA

(Scarica il programma completo)

Introduzione



Stefania Dota, Vice Segretario Generale ANCI

Il lavoro agile nei Comuni, la cornice normativa



Agostino Bultrini, Responsabile ANCI Dipartimento Politiche del personale e relazioni sindacali dei comuni



Lavoro agile, da opportunità a necessità



Valerio Iossa, Direttore Organizzazione e Risorse umane, Comune di Milano

Marina Ristori, Direttore Organizzazione e Sviluppo professionale, Comune di Milano

Lavoro agile, da necessità a opportunità

Mariagrazia Bonzagni, Direttore Area Programmazione controlli e statistica Comune di Bologna, Coord. SmartBO