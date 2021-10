Il Mic a LUBEC: di scena la cultura digitale

Portali interattivi, esperienze, dibattiti. Saranno le tre modalità con cui si potranno scoprire i progetti più innovativi realizzati dal Ministero della Cultura che sarà presente a LuBeC – Lucca Beni Culturali, nelle due giornate del 7 e l’8 ottobre, con la presenza di circa 40 tra Istituti e Direzioni Generali il cui coordinamento organizzativo è stato curato dal Servizio VI del Segretariato Generale. Questa edizione 2021 vedrà la prestigiosa partecipazione del Sottosegretario Lucia Borgonzoni e quella del Capo Gabinetto del Ministero della Cultura, Lorenzo Casini, nel convegno di apertura dedicato al tema “Cultura driver del cambiamento: sfide, opportunità e attori”.

Saranno tre le aree tematiche proposte dal MiC, attraverso le quali verrà presentata la transizione digitale della cultura in un corposo calendario d’incontri in presenza e in streaming. Il primo tema sarà dedicato alla “Rigenerazione a base culturale e nuove frontiere della valorizzazione del patrimonio culturale e naturale”, approfondito in due focus: “Attrattività dei borghi: rigenerazione a base culturale” e “Patrimonio culturale e patrimonio naturale”.

Nella seconda area tematica “Open data, piattaforme digitali e formazione 4.0”, il MiC presenterà progetti, strumenti e processi incentrati su accessibilità, valorizzazione del patrimonio, ricerca e formazione e un focus su “Cultura&Scuola 4.0” e “Piattaforma #EFR per l’educazione, la formazione e la ricerca”.

La terza area tematica sarà dedicata, invece, a “Digitalizzare la memoria”: uno spazio per illustrare progetti, strumenti e processi per la valorizzazione del patrimonio immateriale, storico e sonoro. Di “Cultura e comunicazione digitale: le opportunità dall’Art Bonus” si parlerà nell’incontro organizzato in collaborazione con Ales – Arte Lavoro e Servizi spa, che rappresenterà un’occasione di confronto e formazione con Carolina Botti (Ales Spa, Direttore e Referente Art Bonus per il MiC) e Mattia Morandi (Capo Ufficio Stampa e Comunicazione MiC) dedicato all’Art Bonus come strumento di comunicazione, volto a promuovere il consolidamento dei rapporti di collaborazione e sostegno tra cittadini, imprese e amministratori pubblici.

Due gli appuntamenti che saranno a cura del Servizio III del Segretariato Generale del MiC: un convegno, promosso in collaborazione con la Fondazione Scuola per i beni e le attività culturali, per discutere di “Itinerari culturali del Consiglio d’Europa: un modello integrato di sviluppo territoriale sostenibile” con il Dirigente dei Servizi III e VI del Segretariato Generale, Paolo Verdone, con il Direttore della Fondazione Alessandra Vittorini e con esponenti di istituzioni e Ministeri; nel workshop con l’Agenzia per la Coesione Territoriale, invece, si presenteranno le azioni a regia italiana del Partenariato Culture & Cultural Heritage in attuazione dell’Agenda Urbana per l’UE. L’Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale – Digital Library e la Fondazione Scuola Beni e Attività Culturali, insieme, promuoveranno una giornata di studio – dal titolo “Visione e competenze per il Piano Nazionale di Digitalizzazione del patrimonio culturale”, articolata in un seminario mattutino e in un workshop partecipativo pomeridiano – con l’obiettivo di riflettere sui temi strategici legati al Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale (PND), individuare le competenze e gli strumenti necessari per attuare al meglio tale processo e condividere esperienze già maturate e progetti in essere. Un altro momento di dibattito, organizzato dalla DG Spettacolo e AGIS – Associazione Generale Italiana Spettacolo, sarà dedicato alle “Imprese dello spettacolo e territori verso il nuovo Codice: reti pubblico-privato, inclusione e produzione autoriale giovanile”. Saranno presenti anche Le Gallerie degli Uffizi, il Museo Archeologico Nazionale di Taranto e quello di Napoli, attraverso la partecipazione dei direttori Eike Schmidt (Uffizi), Eva Degli Innocenti (MArTA) e Paolo Giulierini (MANN), che partecipano al summit internazionale sulla “Immersività”. Al Real Collegio, lo spazio espositivo dello stand istituzionale del MiC – che dedicherà anche un focus sull’“anno di Dante” – sarà una vetrina per gli Istituti centrali e territoriali del Ministero.

Tra gli altri, sarà presente il Parco archeologico del Colosseo sia con la presentazione del progetto ecosostenibile “il Parco Green”, sia con esperienze immersive attualmente presenti in Domus Aurea. La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Napoli porterà visori che, invece, offriranno al visitatore un’innovativa esperienza di realtà virtuale. In un corner appositamente dedicato ci sarà anche il “microcinema”, unità di esposizione multimediale ad alta tecnologia, dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale, insieme ad altre tecnologie sperimentali che utilizzano la realtà virtuale per trasformare il messaggio culturale in innovative esperienze di immersività. Per partecipare sarà necessario registrarsi sul sito www.lubec.it, in cui saranno disponibili i dettagli e gli eventuali aggiornamenti sul programma.

Fonte: Mic