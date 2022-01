Il Ministero del lavoro pubblica il Piano triennale per la digitalizzazione

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dal 2008 è impegnato nello sviluppo digitale del Paese, ponendosi come precursore nell’implementazione e nell’adozione di soluzioni innovative nella Pubblica Amministrazione, all’insegna della sicurezza e dell’innovazione nei servizi sia per il cittadino che per gli utenti interni. Il processo di digitalizzazione è stato accelerato dalla pandemia da Covid-19 che ha accresciuto l’esigenza di ricorrere a paradigmi digitali come applicazioni, sistemi online e smart working, o lavoro agile. Attraverso il Piano di Innovazione Digitale (PID) 2022-2024, il Ministero si pone come obiettivo il completamento della trasformazione digitale. Nello specifico, il Piano fa leva sull’innovazione e sulla digitalizzazione dei servizi rivolti all’utenza interna, ad altre P.A., ai cittadini e alle imprese nel rispondere alle esigenze derivanti dal contesto normativo e sociale che influenza l’attività ministeriale. Si presenta, quindi, come un programma strutturato di interventi finalizzati ad accrescere la digitalizzare di servizi e processi; a diffondere la diffusione della cultura digitale all’interno e all’esterno del Ministero; a migliorare la comunicazione e la cooperazione con il cittadino; ad ampliare la collaborazione con le altre Amministrazioni, centrali e locali, e continuare a essere volano abilitante della trasformazione digitale del Paese anche per il futuro.

Fonte: Ministero del lavoro e delle politiche sociali