Il Ministero della Transizione Ecologica il 26 marzo “Si illumina di meno!”

Questo il senso dell’iniziativa “Mi illumino di meno”, lanciata dalla trasmissione radiofonica Caterpillar e Rai Radio2, dedicata quest’anno al “salto di specie”, anche il Ministero partecipa alla campagna, spegnendo alle 19:00 di venerdì le luci della sede romana del MiTe e dei parchi nazionali, oltre a quelle della società in house, Sogesid, dalle 12 alle 13. Lo ha annunciato il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, che ha preso parte alla conferenza stampa dell’iniziativa.

“Il ministero della Transizione ecologica e tutti i parchi nazionali spegneranno le luci alle 19 per un’ora e anche Sogesid, parteciperà spegnendo luci e altre apparecchiature dalle 12 alle 13 e invitando i dipendenti in smart working a fare lo stesso. “Questo sarà il nostro contributo, ha affermato il ministro, quello che sta avvenendo nella coscienza pubblica è un’infezione positiva, un salto di specie. Abbiamo di fronte una sfida enorme, quello che sta succedendo all’ambiente riguarda le giovani generazioni e dobbiamo mettere in atto misure drastiche perché i problemi sono seri e ravvicinati. Il problema della sostenibilità, ha proseguito Cingolani, è il compromesso della tutela fra istanze completamente diverse, il vero virus di cui abbiamo bisogno è il virus della sobrietà e il salto di specie in cui spero è che contagi tutti senza demonizzare alcune tecnologie e idealizzare soluzioni. La sobrietà in questo campo si raggiunge con la cultura, studiando e comunicando senza idee preconcette o retro pensieri”.

Lanciata nel 2005, “Mi illumino di meno” è una campagna che ha promosso negli anni l’importanza del risparmio energetico e della scelta di stili di vita sostenibili, il tema scelto per l’edizione 2021 è il “salto di specie”. “Tocca alla specie umana fare un salto di specie, un’evoluzione nel nostro modo di abitare il pianeta, ognuno di noi è chiamato a diventare più green, sostenibile, efficiente, in armonia con il pianeta. Ci viene richiesto un salto in avanti: in vari modi, in vari ambiti”, si legge nella pagina di RaiPlayRadio che spiega il senso dell’iniziativa. Da questa consapevolezza, deriva l’importanza delle scelte per il pianeta: passare dalle energie fossili alle rinnovabili, scegliere la mobilità sostenibile, il risparmio energetico, la riduzione dei consumi, seguire i principi della economia circolare, smaltire correttamente i rifiuti, piantare alberi e rendere le città più resilienti, consumare meno e meglio, investire eticamente, tutelare il paesaggio. Gran parte di queste scelte devono essere prese non solo dalle istituzioni, ma dai singoli individui e per questo è importante che ognuno di noi si impegni a promuovere la cultura della sostenibilità. Un passo in questa direzione può essere compiuto aderendo a “Mi illumino di meno”: basta spegnere le luci della propria abitazione per un’ora a partire dalle 19:00 di venerdì, l’augurio è di ottenere un’ampia partecipazione.

Fonte: Ministero della Transizione ecologica