Il Ministero dell’Interno pubblica i decreti sulle ultime assegnazioni ai Comuni

In aggiornamento alla nota del 10 dicembre 2021, Ifel riporta i comunicati recentemente pubblicati sul sito del Ministero dell’interno, riguardanti risorse per i Comuni, di cui si erano precedentemente anticipate le assegnazioni.

1. Anticipazione ai Comuni del rimborso dei minori gettiti, riferiti al secondo semestre 2021, dell’IMU derivante dall’esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. È stato firmato il 13 dicembre 2021 il Decreto del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze, recante «Anticipazione ai comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, del rimborso dei minori gettiti, riferiti al secondo semestre 2021, dell’IMU derivante dall’esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»; il relativo avviso è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto, con il relativo allegato A, è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno ed è visualizzabile al seguente link.

2. Fondo per mancato introito del Canone Unico relativo al periodo 1° luglio – 30 settembre 2021 e 1°ottobre – 31 dicembre. È stato firmato il 13 dicembre 2021 il Decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Mef, concernente il «Riparto parziale in favore dei comuni, per un totale di 82,5 milioni di euro, del fondo di cui all’articolo 9-ter, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137», convertito dalla legge n.176/2020, come modificato dall’art. 30, co.1, lettera c), del dl n.41/2021, convertito dalla legge n.69/2021, relativo al periodo 1° ottobre 2021 – 31 dicembre 2021. Il relativo avviso è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto, con i relativi allegati A, B e C, è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno ed è visualizzabile a questo link.

3. Fondo per il ristoro ai Comuni per la mancata riscossione dell’imposta di soggiorno o del contributo di sbarco. È stato firmato il 13 dicembre 2021 il Decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il «Riparto della quota residua del fondo, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno e di analoghi contributi, in conseguenza dell’adozione delle misure di contenimento del COVID-19, istituito dall’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.69, come modificato dall’articolo 55, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73». Il relativo avviso è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, visualizzabile al seguente link

Fonte: Ifel