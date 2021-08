Il Ministro Dadone raddoppia il Fondo per le politiche giovanili

“La pandemia ha colpito i giovani più di ogni altra categoria sociale per questo ho voluto che si aumentasse in maniera consistente, una somma pari a 35 milioni, il fondo per le politiche giovanili 2021” con queste parole il Ministro delle Politiche Giovanili Fabiana Dadone plaude all’incremento del fondo per contrastare i fenomeni di disagio giovanile.

“Quello passato, è stato un anno molto difficile per i nostri giovani, i progetti faranno da volano ad azioni di rilancio sociale, attraverso la promozione di interventi che offrano percorsi di crescita, partecipazione e inclusione, continua il Ministro, dobbiamo dare risposte a livello di sistema territoriale, sostenendo le tematiche dell’educazione, dello sport e del sociale”.

“Oggi la Politica ha dato prova di un eccellente lavoro, sottolinea il Ministro, l’intesa raggiunta con le regioni e gli enti locali ha permesso di raddoppiare i finanziamenti destinati al fondo per il contrasto al disagio giovanile post-Covid.

In particolare, gli interventi devono essere volti a rafforzare le azioni di contrasto ai fenomeni di disagio attraverso la promozione e il supporto di centri di aggregazione giovanile, nonché opportunità di supporto psico-fisico mediante l’organizzazione di laboratori artistici e musicali e l’accesso, gratuito e libero, delle attività sportive sul territorio”. Conclude il Ministro Fabiana Dadone, il fondo sarà suddiviso per il 51% tra regioni, comuni e province, e il restante 49% sarà gestito dal Dipartimento per le politiche giovanili.