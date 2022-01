Il Ministro per il Sud firma tutti gli Accordi di Programma Quadro delle Aree interne

Sono stati 26 gli APQ firmati quest’anno, una cifra record da quando, nel 2017, la Strategia Nazionale è stata avviata. Un lavoro che nel complesso ha interessato tutto il Paese, dalle Dolomiti agli Iblei, coinvolgendo 1.060 Comuni (547 nel Centro-Nord e 513 al Sud), per un totale che sfiora i 2 milioni di abitanti, le opere realizzate, avviate o in programma hanno un valore complessivo di 1.127 milioni di euro.

L’impegno del ministro per il Sud e la Coesione territoriale per le aree interne, però, non si ferma qui. Completata la mappatura di questi territori, si è già al lavoro per aumentare il numero delle aree comprese nella SNAI, così da ampliare la gamma di interventi da realizzare a beneficio dei cittadini, un obiettivo che potrà essere raggiunto grazie alla riforma introdotta nel decreto-legge ‘Governance e Semplificazioni’, che supera il complicato meccanismo dell’APQ a favore di forme di cooperazione più immediate per le amministrazioni interessate; e cambia anche il ruolo dell’Agenzia per la Coesione territoriale, che potrà essere coinvolta in maniera attiva nella realizzazione dei progetti, affiancando e sostenendo l’attività degli enti territoriali.

È opportuno ricordare che alle aree interne sono destinate non solo le risorse provenienti dalle politiche di coesione nazionali ed europee, ma anche quelle previste da specifici investimenti del PNRR e del Fondo Complementare, come quelle rivolte alla manutenzione straordinaria delle strade (già assegnati con uno stanziamento aggiuntivo inserito nella legge di Bilancio 2022), al rafforzamento di servizi e infrastrutture sociali di comunità, al consolidamento delle farmacie rurali nei piccoli Comuni, per un totale di 1.125 milioni di euro.