Il Ministro Stefani: ” Avviato il percorso per gli stalli blu gratuiti per i disabili”

“Oggi compiamo un altro passo in avanti verso l’effettivo diritto alla mobilità e accessibilità delle persone con disabilità, attraverso un contributo ai Comuni che mira a incentivare l’accesso gratuito alle aree di sosta a pagamento per tutti i titolari del Contrassegno unificato disabili europeo (Cude)”.

“Questa misura si aggiunge anche alla previsione degli aumenti delle sanzioni per chi occupa abusivamente i parcheggi riservati e alla recente istituzione della piattaforma nazionale dei contrassegni, che ha tagliato la burocrazia e gli inutili adempimenti, nel passaggio da un Comune all’altro, per le persone con disabilità. È un bel risultato di squadra: ringrazio il Ministro Giovannini per la sensibilità dimostrata e l’ANCI per la collaborazione messa in campo”, queste le parole del Ministro Stefani in una nota.