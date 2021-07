Il Mise pubblica un avviso per progetti su 5G audiovisivo

E’ stato pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico un avviso per promuovere l’avvio di nuovi progetti di ricerca basati su tecnologie 5G nel settore della produzione e distribuzione di contenuti audiovisivi. L’obiettivo è quello di sperimentare soluzioni innovative mirate a dimostrare la capacità di supportare la trasformazione digitale dell’industria creativa e culturale del Paese nel settore dei servizi dei media audiovisivi. In particolare, le proposte progettuali dovranno prevedere lo sviluppo di casi d’uso che presentino caratteristiche applicative coerenti con l’impiego della tecnologia 5G, per valorizzare un ambiente digitale multi-piattaforma che punti a realizzare contenuti di alta qualità, fruibili in realtà̀ aumentata, virtuale, immersiva e interattiva nell’ambito della produzione video remota e distribuita, della DAD+gaming, di eventi live e documentari.

Per la sperimentazione il Ministero mette a disposizione risorse complessive pari a 3,2 milioni di euro, che potranno essere concesse fino a un massimo del 50% delle spese progettuali e, comunque, per un importo non superiore a 800.000 euro per singolo progetto. Le domande potranno essere presentate dalle imprese del settore, anche in forma aggregata, entro il 26 luglio 2021. Le proposte progettuali selezionate dovranno essere realizzate all’interno delle città di Cagliari, Salerno, Palermo, Vibo Valentia.

Fonte: Mise