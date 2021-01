Il Museo Casa di Dante si può ammirare online

Il digitale fa bene anche alla cultura. Un esempio per tutti: il Museo Casa di Dante si può visitare online. Il 2021 è il 700esimo anniversario della morte di Dante Alighieri, avvenuta a Ravenna nel 1321. Per celebrarlo sono state programmate diverse iniziative su vasta scala che culmineranno nella giornata nazionale dedicata al Sommo Poeta il 25 marzo. Nell’ambito di questo variegato programma, grazie alla collaborazione con l’industria digitale creativa EET, è stata attivata proprio la possibilità di visitare virtualmente il Museo Casa di Dante di Firenze tramite appositi tour digitali in 3D. Attraverso uno smartphone, un tablet o un pc desktop, muniti ovviamente di connessione Internet, si potrà camminare virtualmente tra le stanze del Museo Casa di Dante visualizzando anche l’allestimento multimediale inaugurato a giugno 2020. Inoltre, tramite l’impiego di un cardboard, ossia un visore per la realtà virtuale, si vedranno i contenuti a 360 gradi: la tecnologia utilizzata permette l’interazione fra luogo digitale visualizzato in 3D e l’utente attraverso dei punti di contatto in cui sono indicati grafiche e contenuti testuali.

Fonte: SmartNation