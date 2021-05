Il Museo del Design, simbolo di ripartenza per Milano e l’Italia

“L’Adi Design Museum – Compasso d’Oro di Milano è un luogo straordinario, che raccoglie la storia del design e della fondazione del Compasso d’Oro e contemporaneamente, ha proseguito il Ministro, proiettato al futuro e ai giovani talenti. In una fase di ripartenza questo museo è un simbolo non solo per Milano, ma per tutto il Paese.

Da quando abbiamo deciso di riaprire, ha aggiunto Franceschini, cinema, teatri, museo e mostre, stiamo dimostrando che è possibile fare cultura garantendo le misure di sicurezza con attenzione e scrupolo. Penso che saranno mesi complicati, ha continuato il Ministro, ma l’Italia nei momenti di difficoltà, come nel secondo dopo guerra, ha sempre dimostrato una forte capacità di ripartenza.

Nella ripartenza, ha sottolineato il Ministro, metteremo in campo la creatività italiana, la capacità di adattamento e la voglia di ripartire, l’inaugurazione di oggi è un simbolo di ripartenza, un’operazione nuova che s’inserisce in quello che abbiamo cercato di fare in questi anni, affiancando al lavoro di conservazione quello di valorizzazione del presente e del contemporaneo.

Abbiamo anche creato una nuova Direzione Generale del MiC che si chiama Creatività Contemporanea che non c’era e che ci consente di investire profondamente sul design. È un lavoro, ha concluso Franceschini, che faremo come Paese e Milano in questo, come in altri campi, continuerà a essere la guida”.