Il PNRR arriva a Potenza con salute, rivoluzione digitale e istruzione

“Italia Domani–Dialoghi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” ha fatto tappa a Potenza per confrontarsi con cittadini, amministratori locali e imprese sulle risorse del PNRR, l’incontro si è svolto presso l’Auditorium del Conservatorio Carlo Gesualdo da Venosa, e ha visto la partecipazione di Roberto Speranza, Ministro della Salute, Mara Carfagna, Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Moles, Sottosegretario all’Informazione e all’Editoria della Presidenza del Consiglio, e Mario Guarente, Sindaco di Potenza. L’evento, moderato da Paola Ansuini, Capo dell’Ufficio per la comunicazione istituzionale e le relazioni con i media della Presidenza del Consiglio dei Ministri, coadiuvata da Massimo Brancati, giornalisti della Gazzetta del Mezzogiorno, è stato aperto da un saluto di Vito Bardi, Presidente della Regione Basilicata.

Il Ministro Carfagna ha sottolineato il cambio di paradigma sulla questione meridionale, con il Sud visto come un secondo motore dello sviluppo italiano “Investire il 40% delle risorse del PNRR è una precisa indicazione politica che vede il Mezzogiorno come punta dell’Europa nello scacchiere del Mediterraneo allargato”. Oltre ad un dettagliato focus sulle infrastrutture e i progetti che partiranno sul territorio grazie al PNRR, il Ministro ha ringraziato ii sindaci per il loro impegno definendoli ‘eroici’, e li ha invitati a partecipare al bando asili nido, aperto fino al 31 marzo: “Approfittate dell’occasione offerta dal PNRR per garantire una formazione di qualità ai bambini e liberare il tempo delle donne, affinché possano mantenere un lavoro che hanno faticosamente trovato”.

Il Ministro Speranza si è concentrato sugli investimenti per la sanità, in particolare sulla realizzazione di case e ospedali di comunità che andranno a rafforzare i servizi della medicina sul territorio con un’attenzione ai servizi domiciliari ed al loro potenziamento grazie alla digitalizzazione, alla telemedicina e alla domotica. “3 parole sul Servizio Sanitario Nazionale del futuro: prossimità, innovazione ed eguaglianza. Il PNRR non sono chiacchere, non è una tabella Excel, ma la possibilità di incidere sulla vita delle persone”.

“Stiamo per mettere in campo un’azione importante di informazione che prevede anche un vademecum per gli addetti ai lavori, in particolar modo per aiutare gli amministratori locali. Bisogna far sapere che ci sono sia i bandi che i soldi: una grande occasione per il Sud.” Questo l’annuncio del Sottosegretario Giuseppe Moles, che ha evidenziato l’importanza di una comunicazione concreta ed efficace riguardante i molteplici aspetti del Piano.

Il Sindaco Mario Guarente ha spiegato con dovizia di particolari l’impegno dell’amministrazione comunale per intercettare tutti i finanziamenti previsti dal PNRR. “Potenza è il Comune italiano che ha presentato più progetti per l’edilizia scolastica. Per la rigenerazione urbana e sociale, sono in arrivo 15 milioni dedicati al quartiere di Bucaletto, il quartiere nato all’indomani del terremoto del 1980”.

Per il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, il PNRR rappresenta una leva per “innescare processi che si oppongano al declino e avviare un processo orientato alle politiche infrastrutturali sia fisiche che digitali, per ridurre il gap tra il Sud e il resto del Paese”. Per la Regione Basilicata sono previsti oltre 322 milioni di euro dedicati alle infrastrutture e la mobilità sostenibili, per Istruzione e Ricerca sono stati assegnati circa 195 milioni di euro, mentre 92.4 milioni sono destinati al potenziamento del sistema sanitario regionale.