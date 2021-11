Il Veneto digitalizza le pratiche edilizie

Una firma per spianare la strada alla digitalizzazione delle pratiche edilizie. L’ha apposta l’assessore regionale al Bilancio e alla Programmazione del Veneto, con delega all’Agenda Digitale, Francesco Calzavara, partecipando al convegno organizzato dalla Consulta regionale dei Collegi Geometri e GL del Veneto all’auditorium del Centro Cardinal Urbani a Zelarino, dove è stato presentato e sottoscritto il protocollo d’intesa che prevede appunto la creazione del fascicolo unico edilizio. L’iniziativa nasce nell’ambito del progetto di supporto ai Comuni veneti, sostenuto dalla stessa Consulta, dalla Regione del Veneto e da Anci Veneto.

“In risposta all’obiettivo di digital transformation posto dal Pnrr, con la firma di questo protocollo, concludiamo un percorso iniziato qualche mese fa che interessa tutti i geometri e i professionisti che quotidianamente s’interfacciano con gli uffici tecnici dei 563 Comuni veneti”, ha spiegato Calzavara. La digitalizzazione delle pratiche edilizie per l’assessore “rappresenta un tassello importante sul tema e anticipa tutta una serie di ragionamenti che riguardano la politica del consumo del suolo e la rigenerazione urbana. Infatti, grazie al fascicolo unico edilizio consegniamo ai Sindaci anche uno strumento predittivo che, raccogliendo dati sul territorio e offrendo una visione più chiara e strategica del futuro dei nostri territori, li guiderà nelle scelte in campo urbanistico. Il protocollo poi semplifica i processi e aiuta il personale della Pa nell’affrontare con velocità e reattività le richieste dei cittadini. La Regione Veneto, comunque, continuerà a lavorare per garantire strumenti capaci di aggregare i dati e raggiungere l”once only’, per evitare di chiedere ai cittadini e alle imprese informazioni già fornite – ha sottolineato Calzavara – l’inserimento del dato una sola volta per renderlo poi disponibile in un’unica banca dati generale è al centro della nostra politica di digitalizzazione, per assicurare sempre di più una burocrazia snella e rapida”. L’assessore ha poi ringraziato Anci Veneto e il suo presidente, Mario Conte, “per essere sempre al fianco della Regione nei progetti legati al mondo della digitalizzazione: fare squadra ci permette di trasformare le risorse in servizi. Spero che anche con il Pnrr si possa continuare a lavorare fianco a fianco per dimostrare le capacità del modello Veneto”.