Il Viminale lancia il piano di Viabilità Italia estate 2021

È iniziato il periodo delle vacanze estive e dei primi significativi spostamenti dei vacanzieri verso le principali località turistiche d’Italia e dei paesi confinanti. Per questo mese – segnala il Viminale – il traffico si prevede in tendenziale aumento che raggiungerà il maggior picco nella giornata di sabato 31 luglio, contraddistinta da bollino rosso. Viabilità Italia monitorerà il traffico già dal prossimo fine settimana per diffondere tempestivamente comunicati stampa su eventuali criticità e intraprendere tutte le azioni possibili per limitare i disagi.

Con l’obiettivo di fornire ai cittadini informazioni utili per favorire partenze consapevoli e per aumentarne la sicurezza, Viabilità Italia ha messo inoltre a disposizione dei documenti consultabili sul sito internet www.poliziadistato.it, tra cui il calendario delle giornate del mese di luglio, dove sono previsti i maggiori flussi di traffico turistico e i divieti di circolazione dei veicoli di portata superiore alle 7.5 t.

Notizie sempre aggiornate sul traffico sono disponibili tramite i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it), le trasmissioni di Rai-Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I.. Per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile, inoltre, utilizzare l’applicazione “VAI” o telefonare al numero unico 800.841.148. Altre informazioni sulla rete autostradale in concessione sono disponibili sui siti internet delle singole Società Concessionarie (i link sono disponibili sulla pagina web di Viabilità Italia: https://www.poliziadistato.it/articolo/1815cb58d622d6ac985858152).

Fonte: Ministero dell’interno