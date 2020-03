Immigrazione e cittadinanza: sospesi i termini dei procedimenti amministrativi

Per i procedimenti amministrativi, avviati alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a essa, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. E’ la sospensione prevista dal decreto legge 17 marzo 2020, n.18 (cosiddetto “Cura Italia”), richiamata nella circolare del dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno che, fra l’altro, dispone la conservazione della validità fino al 15 giugno di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.

Ai fini di un’uniforme interpretazione e applicazione della norma, inoltre, la circolare individua i procedimenti di competenza degli Sportelli Unici per l’Immigrazione e in materia di cittadinanza. Analoghe indicazioni sono state impartite alle questure dal dipartimento di Pubblica Sicurezza – direzione centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere – in merito al rilascio o al rinnovo dei titoli di soggiorno. In particolare è stato evidenziato che tutti i permessi di soggiorno in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 sono prorogati di validità fino al 15 giungo 2020, dando la possibilità ai titolari di poter effettuare la domanda di rinnovo dopo tale data. In particolare, per i procedimenti di competenza per le libertà civili e l’immigrazione, la sospensione dei termini riguarda i seguenti atti:

Rilascio nulla osta al lavoro stagionale;

Rilascio del nulla osta al lavoro per casi particolari (ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari);

Conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;

Rilascio nulla osta al ricongiungimento familiare;

Permessi di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo;

Cittadinanza per matrimonio e per residenza;

Attestazione di apolidia;

Erogazione dei benefici in favore delle vittime del terrorismo;

Termini previsti relativi ai colloqui da effettuarsi presso i nuclei operativi per le tossicodipendenze (Not);

Recupero degli alimenti all’estero a favore dei figli dei genitori di nazionalità diversa;

Trasmissione dei propri bilanci da parte degli enti vigilati ANVCG, ANPPIA, ANED;

Personalità giuridica degli Enti ecclesiastici;

Consiglio di amministrazione e del presidente delle Fabbricerie;

Personalità giuridica Enti di culto;

Approvazione governativa delle nomine dei ministri di culti diversi dal cattolico.

Fonte: Ministero dell’interno