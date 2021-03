In Gazzetta il decreto sulla ripartizione del Fondo sperimentale Province e Città metropolitane

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del capo del dipartimento per gli Affari interni e territoriali del ministero dell’Interno, datato 8 marzo, relativo alla ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio per le Città metropolitane e le Province ricomprese nelle Regioni a statuto ordinario, per il 2021. L’ammontare complessivo di risorse finanziarie lorde a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio, per l’anno 2021, è di 1.046.917.823 euro. Pubblicato anche il decreto relativo all’approvazione del modello di certificato per la richiesta del contributo per gli investimenti sui mutui contratti nel 2020 dagli enti locali.