In GU il MUD 2021

Il Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 39 del 16 febbraio ha pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, recante “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2021”. Di conseguenza, il modello unico di dichiarazione ambientale – MUD – allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2018 è integralmente sostituito dal modello e dalle istruzioni allegati al nuovo DPCM. Pertanto, il modello di cui al nuovo DPCM sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento all’anno precedente, come disposto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70. L’accesso alle informazioni contenute nel MUD è disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

Fonte: Gazzetta Ufficiale