E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami, n. 53 del 6 luglio 2021 il provvedimento di modifica del bando di concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive 1.052 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area posizione economica F2, profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza del Ministero della cultura (G.U. – 4a Serie Speciale “Concorsi ed esami” – n. 63 del 9 agosto 2019).