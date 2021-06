In GU provvedimento di modifica del bando del concorso pubblico per il reclutamento di 2.800 unità di personale

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami, n. 46 dell’11 giugno 2021 il provvedimento di modifica del bando del concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di 2.800 unità di personale non dirigenziale di Area III – F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche con ruolo di coordinamento nazionale nell’ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell’Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle autorità di gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (Gazzetta Ufficiale 4^ serie speciale “Concorsi ed esami” – n. 27 del 6 aprile 2021).