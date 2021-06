Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del ministero dell’Interno di riparto, per il 2021, del Fondo in favore dei piccoli Comuni con meno di 500 abitanti, per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla perdita di entrate connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il Fondo ha una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.