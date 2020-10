In legge di bilancio si punta a rafforzare il fondo per le minoranze linguistiche

Si è riunito presso la sala conferenze del Dipartimento Affari Regionali e Autonomie il Comitato tecnico consultivo per l’applicazione della legislazione in materia di minoranze linguistiche. Per l’anno 2020 sono stati ripartiti i fondi destinati ai 41 progetti presentati da amministrazioni statali ed enti territoriali, esaminati ed approvati dal Dipartimento con l’assistenza della Commissione di valutazione.

“La prossima settimana si riunirà il Consiglio dei Ministri per preparare l’impianto generale della manovra di bilancio. Abbiamo chiesto un rafforzamento del fondo per le minoranze linguistiche anche per il prossimo triennio. L’obiettivo è mettere a regime somme più cospicue per sostenere progetti con valore aggiunto a tutela del patrimonio culturale e storico rappresentato dalle minoranze linguistiche. Il Comitato potrà ovviamente esprimere particolari esigenze, anche sulla base delle risorse che sono state già aumentate rispetto agli anni passati”, così il ministro Francesco Boccia in apertura della riunione.

Fonte: Ministero Affari regionali