Inasprite le misure anti Covid in provincia di Latina

Nuove misure in provincia di Latina per fronteggiare l’acuirsi dei casi di contagio da Covid-19: uso della mascherina nell’arco di tutta la giornata e controlli più stringenti per il rispetto del distanziamento sociale, soprattutto in occasione di incontri giovanili e cerimonie aperte al pubblico.

La decisione è stata adottata nel corso di una riunione tecnica in prefettura, presieduta dal prefetto Maurizio Falco, alla quale hanno partecipato i vertici delle Forze di polizia, i sindaci di Latina e di Formia, il presidente della provincia, il responsabile Asl e il funzionario dell’Usr ambito territoriale di Latina.

Per quanto riguarda l’avvio delle attività scolastiche nella zona di Formia, è stata condivisa la necessità di richiedere ai dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado di avviare l’anno scolastico con la didattica a distanza, in particolare negli istituti superiori dei comuni di Castelforte, SS. Cosma e Damiano, Minturno, Formia, Itri e Gaeta.

Il prefetto ha ringraziato tutti gli intervenuti per la puntualità con cui, nei diversi settori di competenza, hanno prodotto e condiviso concrete proposte calibrate all’evolversi della situazione epidemiologica, senza alcun allarmismo, ma con ferma decisione.