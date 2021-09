Inaugurato il Festival dello Sviluppo Sostenibile (28 settembre-14 ottobre)

La V edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile (28 settembre-14 ottobre) si svolge in un momento chiave del percorso del nostro Paese e dell’Europa verso un nuovo modello di sviluppo. La ripresa dagli effetti economici e sociali del Covid attraverso i finanziamenti nazionali e il Next generation Eu, il G20 a presidenza italiana, Cop26, che sarà preceduta dalla pre-Cop e dalla Cop dedicata ai giovani a presidenza italiana, sono tappe cruciali nel percorso avviato nel 2015.

Per questo motivo, per la prima volta, il Festival sarà inaugurato dalla presentazione del Rapporto annuale dell’ASviS sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile che, oltre a fornire aggiornamenti sull’impegno della comunità internazionale per l’attuazione dell’Agenda 2030, analizza lo stato di avanzamento del Paese rispetto all’attuazione degli SDGs e avanza un quadro di raccomandazioni di policy per segnalare gli ambiti in cui bisogna intervenire per assicurare la sostenibilità economica, sociale e ambientale del nostro modello di sviluppo. I contenuti del Rapporto costituiranno la base per la riflessione sulle dimensioni dello sviluppo sostenibile che sarà portata avanti nel corso dei 17 giorni della manifestazione, durante gli eventi nazionali tematici a cura dei Gruppi di lavoro dell’Alleanza, dedicati ciascuno a uno o più Obiettivi di sviluppo sostenibile, e le centinaia di voci dal territorio che animeranno il cartellone con un ricco palinsesto di iniziative tra conferenze, workshop, seminari, presentazioni di libri, spettacoli e molto altro.

L’evento inaugurale offrirà la cornice ideale per lanciare uno scambio di idee e proposte concrete su come assicurare un rilancio che renda l’Italia e l’Europa più sostenibile e resiliente, grazie alla partecipazione di rappresentanti di primo piano delle istituzioni e di leader di aziende chiave di settori strategici. I relatori interverranno presso l’Auditorium del Palazzo delle Esposizioni (Scalinata di via Milano 9a – Roma), mentre i partecipanti potranno seguire la diretta dell’evento su festivalsvilupposostenibile.it, sulla pagina FB dell’ASviS e sul canale YouTube ASviS. fra gli interventi previsti quelli di Virginia Raggi, Sindaca di Roma, Enrico Giovannini, Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Marina Ponti, Direttrice della UN SDG Action campaign, Michele Crisostomo, Presidente di Enel e Nicoletta Giadrossi, Presidente del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Patrizia Grieco, Presidente Assonime e Pietro Carlo Padoan, Presidente di UniCredit.