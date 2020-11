Indagine Agid sulla sicurezza nella Pa

Contenuta nel Piano triennale per l’informatica nelle PA 2020-2022, Agid lancia un’iniziativa per incrementare la consapevolezza dei rischi cyber nella Pubblica amministrazione. I servizi digitali erogati dalla PA sono cruciali per il funzionamento del sistema Paese. La minaccia cibernetica cresce continuamente, in quantità e qualità, ed è determinata anche dall’evoluzione delle tecniche di ingegneria sociale volte a ingannare gli utenti finali dei servizi digitali pubblici. Per poter programmare e calibrare le opportune azioni di supporto e sostegno alla sicurezza preventiva, è necessario disporre di una baseline per rilevare il livello medio di conoscenza e di consapevolezza relativo alla tematica. A tal fine, nell’ambito del Piano Triennale per l’informatica nella PA 2020-2022, Agid ha avviato una survey sul livello di Cyber Security Awareness nella PA che coinvolgerà i Responsabili della Transizione al Digitale (RTD), i quali riceveranno apposito invito via e-mail per partecipare all’indagine.

Fonte: Agid