Indagine del Ministero dell’interno sul Servizio di tesoreria comunale

Il Ministero dell’interno, Direzione centrale finanza locale, ha avviato un’indagine conoscitiva sullo stato degli affidamenti del servizio di tesoreria comunale. L’indagine mira a far luce sulle difficoltà che da tempo i Comuni riscontrano nella fase di affidamento del servizio di tesoreria (“gare deserte”). E’ possibile compilare il questionario entro il 14 gennaio 2022 direttamente nell’area TBEL del Ministero dell’interno ed accessibile con le credenziali in possesso di ciascun Comune. Si invitano pertanto gli enti ad aderire all’iniziativa al fine di consentire l’acquisizione di elementi utili per definire interventi che possano agevolare i processi di affidamento e di svolgimento del servizio di tesoreria.

Fonte: Ifel