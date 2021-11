Indicazioni alle amministrazioni pubbliche sugli obblighi informativi verso Anac

Rimangono valide sia le specifiche tecniche per la comunicazione via PEC dell’avvenuta pubblicazione dei dati entro il 31 gennaio 2022 sia quelle di pubblicazione dei dati (formato XSD)

Roma, 15 giu. (askanews) - L'Autorità nazionale anticorruzione presenta il suo nuovo portale istituzionale, insieme a un nuovo logo e una nuova immagine coordinata. Sono i primi risultati di un percorso - si legge in una nota dell'Anticorruzione - sviluppato negli ultimi due anni, all'insegna dell'innovazione, in collaborazione con il digital partner Almaviva, gruppo specializzato nel settore dell'Information Technology". L'obiettivo è in primo luogo avvicinare l'Autorità alle amministrazioni, alle imprese e alla società civile, rendendo fruibili con immediatezza i numerosi servizi erogati e i vari canali di comunicazione disponibili, coerentemente con la logica della semplificazione e della piena digitalizzazione degli appalti auspicata di recente in una serie di proposte inviate al Governo per agevolare la ripresa economica. Tra le principali aree di intervento c'è in particolare la realizzazione del nuovo portale istituzionale, progettato per essere più funzionale e di agevole consultazione, così da facilitare l'accesso e assicurare una migliore esperienza a coloro che quotidianamente visitano il sito (pubbliche amministrazioni, operatori economici e dell'informazione, ma anche privati cittadini). Il portale è pensato infatti per accogliere gli utenti mediante sezioni specifiche e indirizzare la ricerca verso le aree di interesse, con un'attenzione soprattutto all'area relativa ai provvedimenti. Una newsletter periodica informerà inoltre gli utenti in merito a tutte le iniziative promosse dall'Autorità. (segue) Red/Nes