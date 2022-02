Infrastrutture, sanità e istruzione: i fondi del PNRR per Palermo e la Sicilia

Si è tenuto al Teatro Massimo di Palermo, venerdì 4 febbraio, la seconda tappa del 2022 di “Italiadomani – Dialoghi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, il ciclo di incontri promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per comunicare con cittadini, imprese e Amministrazioni locali sui contenuti e le opportunità del Pnrr.

Hanno partecipato il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, il Capo del Dipartimento per la Programmazione economica della Presidenza del Consiglio, Marco Leonardi, e il sindaco del Comune e della Città Metropolitana di Palermo, Leoluca Orlando.

L’evento è stato moderato da Paola Ansuini, capo dell’Ufficio per la comunicazione istituzionale e le relazioni con i media della Presidenza del Consiglio, con Francesco Nuccio, responsabile della sede di Palermo dell’Ansa.

Il Ministro Orlando ha sottolineato che il supporto agli enti locali è fondamentale per la realizzazione del Pnrr. Per questo non è solo interesse dei Comuni ma anche del governo nazionale che ci siano le condizioni per fare la messa terra che si po’ realizzare con dotazione di personale adeguato. Questo, per il Ministro Orlando, vale anche per i Comuni in dissesto perché se non fosse così si determinerebbe un paradosso, ossia che i Comuni che sono più in difficoltà e quindi quelli che hanno più bisogno di investimenti alla fine sarebbero tagliati fuori dagli investimenti.

Il professor Leonardi è poi entrato nel merito degli investimenti previsti per Palermo e la Sicilia. Il Pnrr, al momento, stanzia per la regione 3,4 miliardi per le infrastrutture, 800 milioni per la sanità e 576 milioni per l’istruzione.

Il sindaco Orlando ha spiegato che gli enti locali stanno utilizzando tutti i progetti compatibili ma se si vuole utilizzare tutte le risorse c’è bisogno di altro personale. Il primo cittadino ha poi spiegato che in Sicilia ci sono circa 100 comuni in dissesto e un terzo dei comuni ha appena approvato il bilancio 2021.

All’inizio dell’incontro è salito sul palco, per formulare i saluti istituzionali, l’assessore all’Economia e vicepresidente della Regione, Gaetano Armao.