Infrastrutture sociali (DPCM 17 luglio 2020): proroga termini avvio lavori

Il Dipartimento per le politiche di coesione, nelle more della conclusione dell’iter di perfezionamento del nuovo DPCM, ha reso noti i nuovi termini per l’avvio dei lavori approvati dalla Conferenza stato-città lo scorso 18 novembre e fortemente richiesti dall’ANCI, ai fini dell’accesso ai contributi per investimenti in infrastrutture sociali assegnati con DPCM 17 luglio 2020 in base a quanto previsto dai commi 311 e 312 della legge di bilancio 2020 (L. 160/2019). Si ricorda che le risorse disponibili ammontano a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, e sono destinate ai Comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

I nuovi termini sono pertanto i seguenti:

31 marzo 2022 (anziché 2 luglio 2021) per i contributi annualità 2020;

(anziché 2 luglio 2021) per i contributi annualità 2020; 30 giugno 2022 (anziché 30 settembre 2021) per i contributi annualità 2021;

(anziché 30 settembre 2021) per i contributi annualità 2021; 31 dicembre di ciascun anno di riferimento per le annualità 2022 e 2023 (anziché 30 settembre di ciascun anno).

Fonte: IFEL