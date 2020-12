Innovare per migliorare, oggi la consegna del “Premio dei Premi”

Quest’anno l’ambito riconoscimento si svolgerà in una cerimonia interamente online con la presenza del Capo di Stato, Sergio Mattarella e la partecipazione del Ministro per la pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, e del Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, Paola Pisano. Il Premio sarà conferito ad aziende, enti pubblici, e professioni del design, individuati tra i vincitori dei premi per l’innovazione assegnati annualmente a livello nazionale dalle principali Associazioni imprenditoriali e professionali nei settori dell’industria e del terziario (ABI, ADI, Confcommercio, Confindustria, PNICube), nonché da grandi gruppi industriali e dal Dipartimento della funzione pubblica.

Il Premio Nazionale per l’Innovazione “Premio dei Premi” ha l’obiettivo sia di sostenere la capacità d’innovazione del settore imprenditoriale, del mondo universitario, della ricerca pubblica, della pubblica amministrazione e del terziario, sia di incentivare gli attori dell’innovazione a proseguire nell’attività creativa affinché si sviluppi una cultura del cambiamento, sensibilizzando, allo stesso tempo, i cittadini ed in particolare i giovani, ai temi della ricerca e dell’innovazione.

