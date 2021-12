Innovazione Amica dell’Ambiente 2021, premi a 6 eccellenze italiane

Premiate le migliori innovazioni in 6 categorie, dal digital green all’ecodesign, 5 le menzioni, 6 i Premi speciali assegnati da Groupama Assicurazioni, main partner del Premio, riconoscimenti anche a 2 realtà milanesi. Pareti verdi che “respirano” al chiuso, sistemi di monitoraggio che rilevano il benessere animale negli allevamenti, ecopelle ottenuta da sottoprodotti industriali di arance e cactus. E ancora, servizi integrati per muoversi in maniera semplice, efficace e veloce in città, questi alcuni dei progetti vincitori del Premio all’Innovazione Amica dell’Ambiente 2021, creazioni che disegnano un futuro in cui l’innovazione incontra la sostenibilità con benefici misurabili per la transizione ecologica del Sistema Paese.

Conferiti all’ADI Design Museum di Milano, i riconoscimenti ai vincitori della 17° edizione del primo concorso nazionale dedicato all’innovazione ambientale, promosso da Legambiente in partnership con Groupama Assicurazioni e in rete con altri enti, associazioni e istituzioni, la media partnership di Nuova Ecologia, il patrocinio di Commissione europea, Ministero della Transizione Ecologica e Comune di Milano. Oltre 1000 le candidature pervenute al Premio, rivolto a start up, spin off universitari e aziendali e, per la prima volta, anche a piccole e medie imprese (PMI) innovative a vocazione ambientale e sociale. Protagoniste le innovazioni di prodotto, processo o servizio di tipo tecnologico, gestionale o sociale in grado di contribuire a una significativa riduzione degli impatti ambientali e al rafforzamento della resilienza agli effetti del cambiamento climatico.

“Quest’anno abbiamo voluto incentivare anche le realtà che più faticano a inserirsi e affermarsi nel mercato, evidenziando e promuovendo le buone pratiche che nella sostenibilità ambientale vedono un principio imprescindibile per fare impresa competitiva. Quelli premiati sono team per lo più giovani, che si segnalano per originalità, replicabilità e potenzialità di sviluppo dei progetti”, ha dichiarato il presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani, oggi è importante riconoscere e valorizzare le idee di chi decide di investire la propria progettualità, il proprio tempo e la propria ricerca a beneficio dell’ambiente e della società, nell’ottica di una transizione ecologica che vede nell’innovazione una delle componenti fondamentali in grado di trainare uno sviluppo equo e sostenibile dei territori”. Sei i vincitori premiati, uno per ciascuna delle categorie in gara, con un riconoscimento in denaro di 3000 euro e il logo Premio all’Innovazione Amica dell’Ambiente 2021. 5 le menzioni speciali conferite ad altrettante realtà partecipanti al concorso. Sei, una per categoria, quelle insignite del “Premio speciale Groupama Assicurazioni”, costituito da una polizza assicurativa personalizzata per ciascun vincitore del premio.