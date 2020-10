Innovazione, siglato il protocollo d’intesa tra Agenzia Giovani e APRE

È stato siglato un protocollo d’intesa tra l’Agenzia Nazionale per i Giovani e l’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE) con l’obiettivo di coinvolgere un numero sempre più crescente di giovani nei processi di creazione di valore e competenza, finalizzati a conoscere il livello delle politiche europee di ricerca e innovazione. In questo contesto rientra un primo progetto di collaborazione.

Un gruppo di giovani EuroPeers e redattori e redattrici del network ANG inRadio parteciperanno alla conferenza annuale di APRE, dal titolo “Verso un nuovo futuro. La Ricerca & Innovazione europea in rete”, che si terrà on line fino al 23 ottobre (www.aprecon2020.it) e costituirà un’occasione di formazione sui principali temi relativi a R&I europea e Horizon Europe, e la possibilità di partecipare all’incontro con Jean-Eric Paquet, Direttore Generale di Ricerca e Innovazione della Commissione europea.

“È un’azione di empowerment generazionale, dichiara la Direttrice Generale dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, l’opportunità, per i nostri giovani di entrare in contatto con la realtà europea dell’innovazione e della ricerca che lavora su temi come il food, cambiamento climatico e altre missioni che impattano sulla loro vita, sulle comunità in cui vivono e animano e sulla costruzione degli orizzonti personali. I giovani di ANG avranno il compito di connettere, attraverso i linguaggi e i canali di comunicazione più adeguati, questo mondo ai territori”.

Il Direttore di APRE, Marco Falzetti ha sottolineato: “Con questo accordo, APRE intende lanciare un progetto insieme a ANG per rivolgersi alle fasce più giovani della nostra società ed avviare un percorso di sensibilizzazione su questi argomenti, con il duplice scopo di contribuire a fornire informazioni a riguardo, ma anche di avviare insieme ai giovani lo sviluppo di nuove narrative e forme comunicative che siano pensate per veicolare e coinvolgere i giovani verso questi temi. Lavorando sui giovani, siamo coscienti di lavorare con quelle fasce di società che saranno testimoni dirette di quelle innovazioni e soluzioni che la ricerca di oggi renderà disponibile per dare forma al loro domani”.

Fonte: Agenzia Giovani