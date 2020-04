Inps: accesso online scaglionato per congedi parentali, voucher baby-sitter e bonus 600 € per autonomi e partite Iva

E’ tornato attualmente ad avere le consuete funzionalità il portale Inps, dopo la problematica giornata di ieri in cui si sono palesati massivi problemi di accesso e finanche travaso parziale di dati tra i profili di alcuni utenti.

Per far fronte all’imponente mole di accessi al sito (sia per la richiesta di bonus 600 euro per gli autonomi e partite Iva, che per i congedi parentali e voucher baby-sitter) e gestirli al meglio, Inps ha provveduto a scaglionare su base oraria e di tipologia-utente le procedure.

Dal 2 aprile l’accesso ai servizi telematici è quindi contingentato in base ai seguenti orari giornalieri:

Dalle ore 8,00 alle ore 16,00 i servizi saranno disponibili per Patronati e Intermediari abilitati, che potranno operare secondo le consuete modalità di accesso;

Dalle ore 16,00 alle ore 8,00 i servizi saranno disponibili per i cittadini, che potranno operare utilizzando le credenziali di accesso attualmente disponibili.

A questo proposito Inps ricorda che è disponibile una nuova procedura di emissione del PIN dispositivo gestita dal ContactCenter. I primi 8 caratteri, ricevuti via SMS o e-mail, potranno essere utilizzati per compilare e inviare le domande.

Il Contact center è raggiungibile componendo il numero 803 164, gratuito da telefono fisso e il numero 06 164 164 da cellulare, a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori.

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20 e il sabato dalle ore 8 alle ore 14.