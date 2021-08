INPS, è attiva la delega dell’identità digitale per i servizi online

Dal 16 agosto 2021, il cittadino che sia impossibilitato a utilizzare in autonomia i servizi online INPS, può delegare un’altra persona all’utilizzo dei servizi online attraverso SPID, CIE o CNS. Attraverso la delega dell’identità digitale i tutori, i curatori, gli amministratori di sostegno ed esercenti la potestà genitoriale possono esercitare i diritti dei rispettivi soggetti rappresentati e dei minori. La richiesta può essere effettuata direttamente dal delegante presso una qualsiasi sede territoriale dell’INPS. Dopo la registrazione a sistema della delega, il delegato può accedere ai servizi INPS in luogo del delegante, autenticandosi con le proprie credenziali SPID/CIE/CNS e potrà scegliere, quindi, se operare in prima persona oppure in luogo e per conto del delegante. Si ricorda, pertanto, che dal 30 settembre 2021 non sarà più possibile autenticarsi sul sito e sulla app INPS tramite PIN, ma solo attraverso SPID, CIE o CNS.

Fonte: INPS