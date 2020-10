Inps, online le istruzioni su proroga NASpI e DIS-COLL

Con la Circolare n. 11 del 29 settembre 2020, l’INPS ha fornito le istruzioni amministrative relative alla proroga delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, nonché in materia di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale e accesso all’indennità NASpI. Recependo quanto contenuto nel “Decreto Agosto”, l’Istituto specifica che il prolungamento del periodo di fruizione degli ammortizzatori non richiede la presentazione di ulteriori istanze da parte del percettore. In pratica, le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione sia terminato nell’arco temporale compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi con decorrenza dal giorno di scadenza. Inoltre, l’importo delle ulteriori due mensilità aggiuntive di NASpI o DIS-COLL è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

In ogni caso, prosegue la Circolare, sarà riconosciuta la contribuzione figurativa e, ove spettanti, gli assegni per il nucleo familiare. Infine, l’INPS precisa che i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali avente a oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro medesimo sono tenuti, in sede di presentazione della domanda di indennità NASpI, ad allegare l’accordo e la documentazione attestante l’adesione alla proposta di risoluzione, al fine di potere accedere alla NASpI.

Fonte: Ministero del lavoro e delle politiche sociali