“Insieme per fermare il Covid”, campagna per la raccolta fondi di Anci e Asi

“Stiamo fronteggiando, con ogni mezzo, una situazione senza precedenti con il timore di un contagio di difficile gestione e le limitazioni per arginarlo che ci disorientano, perché incidono sulle nostre quotidiane abitudini di vita. I Sindaci, come tutti i rappresentanti delle istituzioni, sono responsabilmente impegnati contro l’emergenza sanitaria che sta vivendo il Paese. A nome di tutti loro, da presidente dell’Anci, ho aderito convintamente alla raccolta di fondi proposta dall’Asi. Sono certo che, come sempre davanti alle difficoltà, gli italiani manifesteranno tutta la loro capacità di essere solidali e generosi”. Con queste parole Antonio Decaro ha salutato l’avvio della raccolta fondi “Insieme per fermare il Covid”, iniziativa promossa insieme all’Automotoclub Storico Italiano (Asi) e coordinata dalla Cabina di regia “Benessere Italia” della Presidenza del Consiglio dei Ministri, organo di supporto tecnico-scientifico al Presidente del Consiglio nell’ambito delle politiche per il benessere del Paese e della qualità della vita dei cittadini, che opera in stretta collaborazione con i Ministeri, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali.

I fondi raccolti da Anci e Asi saranno destinati sia a finanziare interventi locali con carattere d’urgenza – come ad esempio l’acquisto di respiratori per le terapie intensive – sia ad attività centralizzate. I progetti presentati saranno valutati da un tavolo di lavoro coordinato dalla Cabina di regia “Benessere Italia”, del quale faranno parte le due associazioni – in collegamento con il Comitato Operativo della Protezione Civile. Al commento di Decaro ha fatto eco Alberto Scuro, presidente Asi: “Ci mettiamo in moto per spegnere il virus, perché una realtà come l’Automotoclub Storico Italiano non può restare ferma in questa difficile situazione. Con le iniziative coordinate da Asi Solidale vogliamo esprimere il nostro senso di responsabilità e di vicinanza alle Istituzioni con azioni sociali concrete attuate in sinergia con realtà dell’importanza della Cabina di Regia “Benessere Italia” della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Anci. Asi, grazie anche alla sensibilità dei propri Club federati presenti in tutta Italia e dei tanti appassionati di motorismo storico, contribuirà in modo concreto: sono molte le iniziative di promozione del motorismo storico che abbiamo dovuto annullare e i fondi ad esse destinati saranno devoluti a “Insieme per fermare il Covid”.

Chiunque intenda contribuire alla raccolta fondi può utilizzare il conto corrente intestato ad Anci con la causale Coronavirus, Iban IT74W0200805364000500074907. Altre informazioni e modalità di partecipazione alla raccolta fondi (compresa la donazione online) sono reperibili sul sito www.fermiamoilcovid.it.