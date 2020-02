Insindacabile la finalità soggettiva che spinge il richiedente a presentare istanza di accesso civico generalizzato

La sezione di Brescia del tar Lombardia, con la pronuncia n. 10 del 13 gennaio 2020 ha stabilito che non è sindacabile la finalità soggettiva che spinge il richiedente a presentare istanza di accesso civico generalizzato.

Secondo i giudici amministrativi lombardi anche richieste di accesso civico presentate per finalità “egoistiche” possono favorire un controllo diffuso sull’amministrazione, se queste consentono di conoscere le scelte amministrative effettuate.

Il controllo diffuso di cui parla la legge, spiegano infatti gli stessi giudici, non è da riferirsi alla singola domanda di accesso ma è il risultato complessivo cui “aspira” la riforma sulla trasparenza la quale, ampliando la possibilità di conoscere l’attività amministrativa, favorisce forme diffuse di controllo sul perseguimento dei compiti istituzionali e una maggiore partecipazione dei cittadini ai processi democratici e al dibattito pubblico. In definitiva, l’accesso generalizzato deve essere riguardato come estrinsecazione di una libertà e di un bisogno di cittadinanza attiva, i cui relativi limiti, espressamente previsti dal legislatore, debbono essere considerati di stretta interpretazione.