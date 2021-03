Intelligenza artificiale: quale futuro per il lavoro?

Si terrà oggi, mercoledì 17 marzo alle ore 17, il secondo workshop del ciclo di incontri “Intelligenza artificiale: opportunità e sfide per imparare a utilizzarla”. Una serie di appuntamenti che seguono il lancio di Elements of AI, il corso online e aperto a tutti per imparare principi e funzionamento dell’intelligenza artificiale. Coordinata dalla Fondazione Cotec, l’iniziativa è realizzata con la partnership accademica dell’Università Roma Tre e il supporto, nell’ambito dell’iniziativa Repubblica Digitale, del Dipartimento per la trasformazione digitale.

Dopo il primo workshop dedicato al rapporto tra intelligenza artificiale e privacy, il secondo appuntamento del ciclo d’incontri si incentrerà sul futuro del lavoro. I partecipanti alla tavola rotonda si interrogheranno, tra le altre cose, sull’evoluzione dell’automazione e sulla nascita di nuove skill professionali. L’evento sarà introdotto dal Direttore generale della Fondazione Cotec Paolo Di Bartolomei, e potrà essere seguito sul sito della Fondazione Cotec. Alla tavola rotonda, moderata dal giornalista Giampaolo Colletti, parteciperanno esponenti del mondo accademico, rappresentanti di enti imprenditoriali e di grandi aziende, nonché studiosi della materia:

Marco Ferretti (Vice Presidente, CINI – Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica)

Guido Di Fraia (Prorettore e CEO del laboratorio su IA, IULM)

Giovanni Miragliotta (Direttore dell’Osservatorio Artificial Intelligence della School of Management, Politecnico di Milano)

Eleonora Faina (Direttore Generale, Anitec-Assinform)

Fabio Moioli (Head of Consulting, Microsoft Italia)

Marco Bentivogli (Coordinatore Nazionale, BASE/Ex segretario nazionale, Fim-Cisl)

Assunta Galasso (Direttore Sviluppo Personale e Formazione, Leonardo)

Marco Famiglietti (People and Business Partner, Enel Global Digital Solutions)

Fonte: Mitd