Internet Governance Forum Italia 2021: pubblicato il programma

È stato pubblicato il Programma di Internet Governance Forum Italia 2021, che anche quest’anno, come nella scorsa edizione, si terrà presso la sede della Camera di Commercio di Cosenza dal 9 all’11 novembre 2021 in presenza e in modalità telematica.

L’agenda IGF Italia 2021 è ricca di spunti e riflessioni e discuterà come migliorare l’uso di Internet e delle nuove tecnologie nel perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile indicati dalle Nazioni Unite. Centrale sarà il dibattito sulla sicurezza e come l’Italia si stia preparando per affrontare questa sfida. Non di minore rilievo saranno i temi concernenti l’inclusione digitale, lo sviluppo delle infrastrutture, la disinformazione, la formazione digitale, la privacy, i principi etici e le salvaguardie in ambito IA. La sessione sulle iniziative legislative illustrerà le principali iniziative parlamentari hanno impatto sulla Rete e le proposte attivate nel corso del G20 contenute nella dichiarazione dei Ministri del Digitale.

L’evoluzione di IGF si inserisce nel contesto della Roadmap for Digital Cooperation e del Common Agenda Report. Particolare attenzione sarà rivolta anche al Sud, ai Giovani, alle Imprese e all’importanza della trasformazione digitale.

Fonte: Agid