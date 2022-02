Interventi di rigenerazione per parchi e borghi storici, le avvertenze del Mic

Pubblichiamo un documento con avvertenze Ministero della Cultura per la corretta presentazione delle domande per gli avvisi “Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici” e “Progetti di rigenerazione culturale e speciale dei piccoli borghi”. Il primo è finalizzato alla rigenerazione e riqualificazione di parchi e i giardini italiani di interesse culturale, al rafforzamento dell’identità dei luoghi, del miglioramento della qualità paesaggistica, della qualità della vita e del benessere psicofisico dei cittadini e alla creazione di nuovi poli e modalità di fruizione culturale e turistica. Il secondo, mira, attraverso gli interventi ammessi al finanziamento, a dare nuova linfa al tessuto socio-economico dei luoghi attraverso la riqualificazione degli spazi pubblici, la rigenerazione del patrimonio storico-architettonico insieme all’attivazione di iniziative imprenditoriali e commerciali che creino ricadute occupazionali sul territorio.

Fonte: ANCI