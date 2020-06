Intesa UNI/ARERA per la definizione di linee guida sui rifiuti urbani

UNI e ARERA-Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente hanno siglato un Protocollo d’intesa finalizzato all’attivazione di una collaborazione per la redazione di linee guida, prassi di riferimento e norme tecniche nel settore dei rifiuti urbani, con particolare riguardo alle seguenti funzioni:raccolta, trasporto, spazzamento, lavaggio strade, trattamento, recupero e smaltimento.

L’intesa – di durata triennale e rinnovabile – ha l’obiettivo di garantire un’azione permanente di coordinamento e consultazione che si tradurrà in incontri su temi specifici e nella costituzione di gruppi di lavoro per l’aggiornamento e la manutenzione di norme tecniche e prassi di riferimento, per favorire il processo di armonizzazione a livello europeo.

“Questo Protocollo – spiega il Direttore Normazione Alberto Galeotto – rappresenta uno degli esempi virtuosi di collaborazione e di sinergia tra autorità competenti e sistema della normazione tecnica volontaria, in piena sintonia con il principio di sussidiarietà delineato dal Nuovo Approccio comunitario. Considerato il proprio ruolo, UNI ritiene molto importante questa collaborazione con l’Autorità, riconducibile all’individuazione di ambiti e argomenti d’interesse comune, finalizzata alla definizione di un quadro regolamentare (deliberazioni) supportato da un quadro normativo (norme/PdR UNI) di natura consensuale.