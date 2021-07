Investimenti e riforme per superare il gap idrico al Sud

“Per migliorare il sistema idrico al Sud arriveranno oltre 2,2 miliardi di investimenti contenuti nel PNRR, altri 313 milioni sono previsti nel React-EU e anticipo anche l’intenzione di inserire ulteriori risorse nel Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2027. Insomma, siamo oltre i 2,5 miliardi già programmati e altri ne arriveranno”. Lo ha annunciato il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, intervenendo a una iniziativa organizzata da Svimez e Utilitalia.

“Con questi investimenti cercheremo di ridurre il più possibile il gap infrastrutturale che divide il Sud dal Nord Italia – ha proseguito Carfagna – ma per raggiungere questo risultato saranno importanti anche le riforme contenute nel PNRR, che intervengono sulla governance. Nessuno mette in dubbio che l’acqua sia un bene comune e anche prezioso, ma proprio per questo dobbiamo gestirlo al meglio”.

“Dove c’è una gestione diretta del servizio idrico da parte dei Comuni – ha spiegato il ministro, citando i dati della ricerca Svimez-Utilitalia – i risultati in termini di investimenti, di qualità del servizio e di soddisfazione dei cittadini sono peggiori. Per questo, il PNRR promuove la costituzione degli ATO e la gestione industriale, pubblica o privata, del servizio. Non sarà semplice, sappiamo che ci saranno ostilità e pregiudizi che proveranno a bloccare il raggiungimento di questi obiettivi ambiziosi, ma non possiamo permetterci di sprecare questa occasione per la demagogia di qualche politico o di qualche associazione”, ha concluso Carfagna.