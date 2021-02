ISPRA, al via il Progetto Natural Intelligence for Robotic Monitoring of Habitats (NI)

E’ stato avviato il progetto Natural Intelligence (NI), il cui obiettivo è percorrere nuove aree di applicazione per i robot utilizzando tecnologie per guidarne il movimento in campo installando specifici sensori per il rilevamento di dati utili al monitoraggio degli habitat naturali. Nell’ambito del Progetto NI, ISPRA collaborerà alla definizione dei casi studio ed alla taratura dei requisiti funzionali dei robot (sensori) e seguirà l’evoluzione delle funzionalità legate al monitoraggio ambientale valutando quali tecnologie sarà possibile includere nelle linee guida per il monitoraggio degli habitat di interesse comunitario la cui prima versione è stata pubblicata nel 2016 (ISPRA serie MLG 142/2016).

Il progetto beneficia del finanziamento del programma europeo per la ricerca e l’innovazione Horizon 2020, il budget complessivo è di 3.053.428,75 €, il termine previsto è marzo 2024. Il partenariato comprende Università di Pisa (Coordinatore), oltre ISPRA, diversi centri di ricerca europei (partecipano Svizzera Eidgenössische Technische Hochschule Zürich – ETH‐Z, Spagna Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, Regno Unito Imperial College London e Kingston University, Olanda Technische Universiteit Delft) più un partner privato italiano, Qbrobotics s.rl.

Fonte: ISPRA