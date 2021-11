ISPRA, conoscenza del territorio e carte geologiche con il progetto CARG

Con i Fogli geologici avviati nel biennio 2020- 2021 l’Italia raggiunge la copertura del 51% del territorio nazionale e un totale di 325 fogli dei quali 6 dedicati alla piattaforma continentale alla scala 1:250.000, 31 sono fogli geotematici, 42 hanno anche la carta del sottosuolo, 77 le aree sommerse e 16 i modelli geologici 3D. A livello locale, tra le regioni più virtuose spiccano Campania ed Emilia Romagna con una copertura totale che supera il 90%.

Presentati durante il webinar dedicato i risultati del Progetto CARG, coordinato dall’ISPRA, che, attraverso la realizzazione della Carta Geologica nazionale alla scala di 1.50.000, fornisce un supporto alle politiche nazionali ed europee verso la transizione ecologica, attraverso la corretta programmazione degli interventi per la mitigazione, riduzione e prevenzione dei georischi, la comprensione dei processi naturali del passato e in atto, la progettazione di infrastrutture sicure, l’individuazione e la gestione sostenibile delle risorse naturali (idriche ed energetiche rinnovabili), per lo sviluppo di una società resiliente ai cambiamenti climatici e alle pericolosità geologiche e la gestione sicura e sostenibile delle grandi aree urbane.

Ma come sono stati spesi i soldi stanziati? Il Progetto CARG ha ricevuto nel tempo 2 finanziamenti statali in 2 fasi: nella prima (1989-2004), con uno stanziamento statale di 81.260.000 euro e oltre 30 milioni di cofinanziamento regionale, è stato possibile realizzare 281 fogli geologici e 30 carte geotematiche. Nella seconda fase, partita nel 2020 e in corso, sono state stipulate 25 convenzioni con le Regioni e le Province Autonome, le Università e il CNR, per avviare 44 Fogli geologici con 16 modelli geologici 3D di sottosuolo, 10 aree sommerse (9 marine e 1 lacustre) e 1 foglio geotematico (geomorfologico di Roma).

Grazie al finanziamento è stato possibile anche potenziare il personale specialistico del Dipartimento per il Servizio Geologico d’Italia – ISPRA assumendo 15 geologi, 1 laureato e 1 diplomato in informatica, 2 cartografi e sono in corso di espletamento altri bandi per ulteriori professionalità specifiche. Il completamento della copertura nazionale per l’annualità 2022 prevede di avviare almeno 20 fogli geologici (e/o geotematici) e impegnare le ulteriori risorse assegnate al progetto (10 milioni di euro). Per il completamento della copertura nazionale, mancano 311 fogli geologi per un impegno di spesa di circa 172.000.000 di euro, se considerato un costo medio a foglio di circa 550 mila euro. Alle risorse per la cartografia geologica occorre aggiungere un fabbisogno di ulteriori 50.000.000 di euro per realizzare la cartografia geotematica, oltre ai fogli marini della piattaforma continentale alla scala 1:250.000; ogni foglio alla scala 1: 50.000 riesce a mappare circa 650 km di territorio.