Ispra, ‘Viaggio nell’Italia Mineraria’

Un viaggio attraverso alcuni siti minerari che da Nord a Sud disegnano il nuovo volto dell’Italia delle miniere, oggi trasformate, valorizzate e riconvertite in parchi e musei minerari. Un’esperienza poliedrica che spazia dalla geologia all’ambiente, dal paesaggio alla tecnologia mineraria.

Il “Viaggio nell’Italia mineraria” della Rete ReMi” condensa il risultato di anni di lavoro volti a convertire in mete di attrazione, luoghi segnati dalle attività estrattive, dagli effetti modificativi sulla forma dei paesaggi e dalle condizioni di lavoro, che oggi rappresentano uno dei punti di forza del patrimonio industriale-culturale italiano.

La promozione del turismo minerario come forma di turismo responsabile e sostenibile, volano di sviluppo economico per i territori, soprattutto se integrato con i circuiti dei cammini e vie storiche, dei borghi italiani, delle ferrovie turistiche, della mobilità dolce a piedi ed in bicicletta e dei luoghi dell’enogastronomia di qualità.