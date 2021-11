Italia a 1 Giga: integrazione alla consultazione pubblica

Il Governo italiano intende completare il Piano “Italia a 1 Giga” (Piano) con un incremento del numero di indirizzi civici, rispetto a quelli già previsti nella prima parte del Piano.

Il Piano, approvato dal Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD) ha l’obiettivo di realizzare infrastrutture in banda ultra larga che garantiscano la connettività ad almeno 1 Gigabit/s sull’intero territorio nazionale al 2026, collegando i civici delle unità immobiliari nei quali non è presente, né lo sarà nei prossimi cinque anni, alcuna rete idonea a fornire connettività stabile ad almeno 300 Mbit/s in download, come definito nella Strategia italiana per la Banda Ultra Larga – Verso la Gigabit Society (PDF).