Italia digitale 2026: illustrati obiettivi raggiunti e nuove scadenze

Dopo quasi un anno di lavoro il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale Colao ha illustrato la strategia del PNRR per la digitalizzazione del Paese, in una riunione plenaria online con le persone che quotidianamente lavorano per costruire le basi di Italia digitale 2026.

All’incontro hanno partecipato oltre 500 persone del Gabinetto del Ministro, del Dipartimento per la trasformazione digitale, PagoPA S.p.A., AgID e dell’Ufficio del Consigliere militare di Palazzo Chigi.

È stata l’occasione per condividere quanto fatto in questi mesi, commentare i risultati raggiunti e soprattutto guardare ai prossimi obiettivi per il 2022.

Negli allegati sono disponibili le slide condivise durante l’incontro.