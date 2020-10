ItaliAmbiente e la ripresa, le best practice del Sistema Nazionale

Lo stato dell’Ambiente in Italia regione per regione, visto dalla prospettiva delle ARPA e delle APPA, le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente e dall’ISPRA nell’ottica di Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente. Saranno presentate le esperienze, i controlli sul territorio, l’attività capillare di prevenzione e protezione che le Agenzie svolgono giorno per giorno al fine di monitorare l’inquinamento e le situazioni complesse dal punto di vista dell’ecosistema e delle azioni dell’uomo. Le Best practices saranno discusse nell’incontro online che vedrà la partecipazione dei Direttori Generali del SNPA e delle Istituzioni locali e nazionali.

Un Sistema, quello di SNPA, nato nel 2016 (ma che raccoglie e rilancia le competenze del sistema delle agenzie ambientali, nate dopo la metà degli anni 90), che svolge il proprio lavoro a livello locale, ben presente sul territorio, ma che si coordina a livello tecnico nazionale con la guida di ISPRA, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, in un’ottica di rete integrata e di scambio di informazioni, al fine di garantire identiche prestazioni ambientali e una sempre maggiore omogeneizzazione dei criteri, essenziali in tutto il Paese.

Il 21 ottobre, in videoconferenza, viene presentato al pubblico il Rapporto Ambiente SNPA, che illustrerà ai partecipanti collegati le “best practices” svolte dal Sistema nazionale delle Agenzie.

Fonte: ISPRA